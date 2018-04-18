سوريا: قصف مواقع لـ«داعش» جنوب دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، إن القوات النظامية السورية جددت قصفها على مناطق خاضعة لتنظيم داعش جنوب العاصمة دمشق.



وأضاف أن القصف تزامن مع تحضيرات للقوات لشن هجوم على المنطقة؛ لإخراج أفراد التنظيم منها في حال فشلت المفاوضات الجارية في هذا الشأن.



وكان المرصد السوري، ذكر- في وقت سابق- أن القوات الحكومية تحشد لشن عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في كل من مخيم اليرموك والقدم والحجر الأسود والتضامن جنوب دمشق؛ بغية استعادة السيطرة على كامل العاصمة.



ويسيطر داعش على كامل منطقة الحجر الأسود الملاصقة من الجهة الشمالية لمخيم اليرموك الذي يسيطر أيضا على أجزاء واسعة منه جنوبا.



فيما تسيطر جبهة النصرة على "جيب صغير" في قاطع المخيم الغربي.