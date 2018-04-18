«زراعة الدقهلية»: توريد 5142 طن قمح بعد حصاد 20% من المساحة

أعلن المهندس محمدعبد الله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، حصاد أكثر من 20% من مساحة الأراضي المزروعة بالقمح التي تصل إلى 244 ألفًا و143 فدانًا.



وقال "عبدالله"، إنه تم فتح الصوامع والشؤن لاستقبال المحصول فى 21 شونة بزمام المحافظة والصوامع، بالإضافة لـ 4 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا، مشيرًا إلى أن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر.



وأوضح وكيل زراعة الدقهلية أن الصوامع استقبلت 5142 طنًا ومستعدة لاستقبال أى كميات يتم توريدها.

