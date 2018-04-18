وزير البيئة يشهد خطة تطوير المقالب العشوائية بالمنوفية.. غدًا

يتوجه الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إلى محافظة المنوفية- غدًا - ترافقه الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات؛ وذلك لتفقد أعمال رفع التراكمات بمقلب أبو خريطة في شبين الكوم.



وأوضح "فهمي" أن تطوير موقع مقلب أبو خريطة؛ تأتي ضمن خطة تنفذها الوزارة للقضاء على المقالب العشوائية بمحافظات الجمهورية، وتركز مرحلتها الأولى على البدء بالمقالب الأكثر خطورة على البيئة وصحة المواطنين، وتشمل مواقع في "القاهرة الكبرى والغربية والدقهلية" تليها باقي المحافظات.



ويأتى ذلك في إطار التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومحافظة المنوفية، وبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة في هذا الشان، وضمن جهود تطوير منظومة المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية ووضع منظومة جديدة لإدارتها.