السفير السعودي بأمريكا: أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش

أعرب الأمير السفير السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، عن حزنه لرحيل سيدة أمريكا الأولى السابقة، باربرا بوش وقدم التعازي والمواساة لأسرة بوش.



وكتب السفير السعودي على "تويتر": "أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش أتقدم بخالص وأصدق التعازي للرئيس الأسبق جورج بوش الأب وباقي أفراد عائلة بوش في هذا الوقت العصيب".



ورحلت باربرا بوش، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد يومين من إعلان العائلة عن قرار وقف العلاج والاعتماد على المسكنات.