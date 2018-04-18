العراق: مقتل المسئول عن نقل الأسلحة والمتفجرات لداعش

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم (داعش) الإرهابي المسئول عن نقل الأسلحة والمتفجرات لعناصر التنظيم، في عملية عسكرية قرب الحدود العراقية السورية.



وصرح المصدر إن القوات الأمنية قتلت الإرهابي المدعو أبو حذيفة العراقي المسئول عن نقل الأسلحة والمتفجرات لداعش بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجده بالصحراء في أحد الأنفاق قرب الحدود السورية".



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،" إن مقتل هذا الإرهابي يعد بمثابة شل الأذرع العسكرية للتنظيم".



وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في وقت سابق على اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع سوريا، مشددا على أن تنظيم (داعش) لن يتمكن من اختراق العراق مرة أخرى.