اللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى «شبعا» برعاية الأمن اللبناني

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن نحو 500 لاجئ سوري في منطقة شبعا في البقاع الغربي الواقعة شرقي لبنان يستعدون للعودة الطوعية إلى قراهم في بيت جن ومزرعة بيت جن برعاية الأمن العام اللبناني.



وأشارت إلى أن الحافلات القادمة من سوريا لنقل اللاجئين من المرجح أن تصل إلى قراهم عبر بوابة المصنع الحدودية مع سوريا، وذلك بعد تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان المصالحات في الداخل السوري.



وتشرف السلطات الأمنية اللبنانية على تأمين عودتهم بعد اكتمال التحضيرات اللوجستية وتسجيل أسماء الراغبين بالعودة.