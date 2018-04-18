«عمران» يترأس اجتماع «الرقابية لأسواق المال» بالأمم المتحدة

اختارت الأمم المتحدة الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، لترأس اجتماع المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال المنظم من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.



يأتي الاجتماع الذي سيعقد في أواخر شهر أبريل الجاري، بمقر الأمم المتحدة بمدنية جنيف بسويسرا في إطار تبني الأمم المتحدة لمشروع جديد، سيتم العمل به قبل نهاية هذا العام، ويتمثل فى إنشاء مبادرة جديدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة (SSE) عن طريق إنشاء منصة للتعلم وتبادل الخبرات بين أسواق الأوراق المالية النظيرة عالميا لتعزيز الشفافية والأداء في جميع النواحي البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومن ثم تشجيع التمويل المستدام.



يذكر أن "عمران" اختير من قِبل منظمة الأمم المتحدة لإدارة هذه المبادرة لما له من خبرة وكفاءة في الأسواق المالية فضلا عن أنه يعد من ضمن المؤسسين لهذه المبادرة التي انضمنت لها خمس بورصات عالمية عام 2012 ومن ضمنها البورصة المصرية التي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها فى تلك الفترة.