الأزهري: «الحوت الأزرق» حرام شرعا.. والانتحار بسببها من الكبائر

قال الدكتور علي محمد الأزهري إن لعبة الحوت الأزرق التي انتشرت بين الشباب وتسببت في مقتل وانتحار عشرات الحالات حول العالم؛ تعتبر من المحرمات شرعا، لأنها تدعوا لإزهاق الأرواح والضرر والإضرار بالبشر والإنسانية.



وأكد "الأزهري"- لـ«الدستور»- أن أي ألعاب تحرض على العنف أو إيذاء النفس أو الغير تعتبر حرام شرعا وذلك بإجماع الفقهاء؛ لقوله- تعالى-: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، وقوله- سبحانه-: « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».



وأضاف أن مثل هذه الألعاب تستغل براءة الأطفال والمراهقين وحداثتهم وتدفعهم لإزهاق أرواحهم تحت زعم المغامرة والتحدي، بعد سلب عقولهم بمجموعة من المؤثرات النفسية والسمعية والبصرية تدفعهم حتمًا إلى الانتحار الذي يعد من أكبر الكبائر في الإسلام.



وشدد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف على أن الانتحار بلعبة الحوت الأزرق من كبائر الذنوب التي حرمها الله ورسوله، حيث قال- صلى الله عليه وسلم-: «مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومَن تحسَّى سمًّا فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا».



وعن ثابت بن الضحاك- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة".



وجاء عن جندب بن عبد الله- رضي الله عنه-، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينًا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله- تعالى-: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة".



وأكد الدكتور على محمد الأزهري أن المنتحر كافر بنعم ربه ويائس من رحمته، ولكن كفره لا يعد من باب الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولذلك وجدنا النبي- صلي الله عليه وسلم- يرفض الصلاة على شخص مات منتحرا، ولكنه أمر الصحابة بالصلاة عليه، وترك النبي- صلى الله عليه وسلم- الصلاة على المنتحر؛ بمثابة عقوبةً له وزجرًا لغيره أن يفعل فعلته.