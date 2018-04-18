الصين تبدأ أول مهمة «بحث أثري» في أعماق البحار

استقل فريق عمل من علماء الآثار الصينيين من مدينة سانيا في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، سفينة الأبحاث "تانسو-1"- اليوم- للقيام بأول مهمة بحث أثري صينية في أعماق البحار.



ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، عن مصلحة الدولة للتراث الثقافي، إن 6 من علماء الآثار الصينيين سيقومون بـ6 عمليات غوص باستخدام الغواصة "شنهاي يونجشي" والتي تعني حرفيا باللغة الصينية "محارب أعماق البحار"، وذلك في المياه القريبة من بيجياو بجزر شيشا.



ويتراوح زمن عمليات الغوص المقررة ما بين ست إلى ثماني ساعات في كل مرة، على أعماق تتراوح ما بين 50 إلى 200 متر، فضلا عن احتمال تنفيذ عمليات غوص تصل إلى مستوى ألف متر تحت سطح البحر- إذا ما دعت الضرورة لذلك- حيث أن الغواصة المأهولة مصممة للغوص لأعماق تصل لـ4500 متر كحد أقصى.



وأكملت الغواصة المذكورة في شهر أكتوبر من العام 2017 أول مهمة اختباريه لها في أعماق البحر قرب شواطئ سانيا.