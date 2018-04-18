رئيس أبو رديس يتفقد أعمال تدبيش الطريق الدولي «النفق شرم الشيخ»

تفقد رئيس مركز ومدينة أبو رديس، أحمد عبد العظيم، عملية تدبيش الطريق الدولى "النفق- شرم الشيخ"- صباح اليوم- حيث التقى بالعاملين والفنيين القائمين على الأعمال؛ للاطلاع على آخر ما وصلوا إليه، ونسبة التنفيذ التى تمت حتى الآن فى المسافة المارة أمام المدينة.



وأكد "عبد العظيم" للمهندسين والعاملين أن المحافظة لا تتوانى فى إزالة أي معوق محتمل يواجه عملية التنفيذ حتى يتم الانتهاء من الطريق في المواعيد المحددة بمشيئة الله؛ لخدمة المصريين وقاصدى مراكز ومدن محافظة جنوب سيناء.