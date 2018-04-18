مصادر: إيران ستضرب إسرائيل فى «يوم الاستقلال»

كشفت مصادر استخبارية أجنبية عن أن هناك مخاوف كبيرة من قيام إيران بضربة جوية استعراضية ضد إسرائيل خلال الاحتفال بمراسيم يوم الاستقلال السبعين.



ورفع الجيش الإسرائيلى مستوى التأهب الأمني خلال الساعات الأخيرة الماضية، خوفا من الرد الإيراني، في ظل المعلومات الاستخبارية التي تشير إلى وجود تحركات غريبة لبطاريات مضادات الطيران الإيرانية، وفقا لموقع يديعوت الإسرائيلى.



وتشير التقديرات الأمنية إلى أن حزب الله لن يشارك في هذا الهجوم، خوفا من الرد الإسرائيلي بحرب ضد لبنان، إلا أن المخاوف تبقى من توسع الأمور وخروجها عن السيطرة لدى جميع الأطراف في المنطقة.