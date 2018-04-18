القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 08:46 ص

«طعن أبو تريكة وأحداث مكتب الإرشاد».. أبرز محاكمات اليوم

«طعن أبو تريكة وأحداث
شيماء حسين
dostor.org/2133185

محاكمة "بديع" و12 آخرين في "أحداث مكتب الإرشاد"

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة بديع و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.


طعن أبو تريكة و1537 آخرين على «إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية»

تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من محمد أبو تريكة و1537 آخرين من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت-رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد البلتاجي وأشرف ثابت، وأبناء خيرت الشاطر على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا في 12 يناير الماضي بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 شخصًا آخر على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا 2017.


محاكمة هشام جنينة أمام المحكمة العسكرية

تنظر المحكمة العسكرية، محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بتهمة إذاعته عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرب المصلحة العامة، وذلك بعد تصريحاته لموقع "هاف بوست" النسخة العربية، والتي قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان.

وأحيل جنينة إلى المحكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بـ"الحبس مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضًا" إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت في حالة الحرب.
وألقت قوات الأمن القبض على هشام جنينة، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم توجيه تهمة إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان مستندات ووثائق تهدد بعض أجهزة وشخصيات الدولة.


محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال السيسي

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 292 متهمًا في القضية 148 عسكرية، والمعروفة باسم محاولة اغتيال السيسي.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.


محاكمه العصابة الكولومبية في سرقة فيلات التجمع

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، محاكمة تشكيل عصابي كولومبي.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، قد أمرت بإحالة 4 متهمين يحملون الجنسية الكولومبية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، بتهمة سرقة عدد من الفيلات والمساكن بمنطقة التجمع.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف مدير الأمن اللواء خالد عبدالعال، قد تمكنت من القبض على تشكيل عصابي كولومبي سرق مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية تُقدر بملايين الجنيهات، من داخل الفيلات بمنطقة القاهرة الجديدة، قبل سفرهم بالمسروقات إلى تركيا.


تظلم "جرانة" وأسرته من التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تظلم وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهما من السفر والتصرف في الأموال.
كان قاضي التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أحال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وزوجته ميلان شوكت جلال الدين وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير وكل من استفاد منه في أمواله، إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلال الصفة الوظيفية ومخالفات القانون، ما أدى لتضخم ثروته.


محاكمة المتهمين بقتل سائق شركة الغاز

تنظر الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، محاكمة كهربائي وعامل في شركة الغاز، لاتهامهما بقتل "عبد المفيد محمد سعد"، السائق بشركة الغاز، عن طريق شنقه وإلقاء جثته بترعة المريوطية، لسرقة سيارته المحملة بأسطوانات غاز.
وكان مركز شرطة الجيزة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة فى ترعة المريوطية وبتكثيف التحرى والبحث، وتبين أن وراء الحادث "ع. أ. ح"، عامل في شركة غاز، و"ح. س. ح" كهربائي، وأنهما أعدا مخططا لقتل المجني عليه بهدف سرقة السيارة التي يقودها، وهي مملوكة لإحدى الشركات ومحملة بأسطوانات الغاز.

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