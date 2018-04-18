«العفاسى»: لن أسكت بعد الیوم عن جماعة الإخوان

قال القارئ والمنشد الكويتي مشاري بن راشد العفاسي، إنه لن يسكت بعد الآن على ضلال جماعة الإخوان، وھذا بعد سلسلة من التغريدات كان قد نشرھا في حسابه على تويتر ضد المنتسبین للجماعة، التي وصفھا بأنھا فرقة ضالة وأداة للتحريض والتكفیر.



وأضاف "العفاسي" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الیوم الأربعاء، "لأن القضیة شرعیة بالنسبة لي فلن أسكت بعد الآن، وأسأل الله أن يغفر لي تقصیري وسكوتي عن ھذه الجماعة التي شملت تحتھا كل فرقة ضالة"، مؤكدًا أن هجومه على جماعة الإخوان في الفترة الأخیرة لا يتعلق بقضیة شخصیة ولا سیاسیة.



وتابع، "كم تعرضت للشتم ولم أرد، لكني الیوم أرد عن ديني من خطر وقوع السیف بین المسلمین وعلى أدوات التحريض والتكفیر أن تكف وتتوب".