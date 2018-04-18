أستاذ بالأزهر: ترفع الأعمال على ثلاثة مراحل

قال الدكتور عادل المراغي عضو هيئة التدريس بالأزهر، إن شهر شعبان هو نهاية العام التشريعي والحسابي في الإسلام، فهو خاتمة العام، والأعمال بالخواتيم، كما أن الخميس نهاية الأسبوع، وقد كان من هدي النبي صلي الله عليه وسلم أن يودع اليوم بطاعة والأسبوع بطاعة والعام بطاعة، وهذا سر عجيب في اختصاص الخميس وشعبان بالصيام، فكلاهما ترفع فيه الأعمال.



وأضاف في منشور له عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ترفع الأعمال على ثلاث مراحل على مدار اليوم، فترفع في صلاتي الفجر والعصر، ولذلك أقسم الله تعالي بهذين الوقتين دون غيرهما وخصهما بسورتين باسميهما (سورة الفجر وسورة العصر)، لشهود الملائكة لهما ورفع الأعمال فيهما، أما الرفع الثالث فهو أسبوعي، ففي يوم الخميس (ذلك يوم ترفع فيه الأعمال إلي الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) أما الرفع السنوي ففي شعبان فهو خاتمة العام تجمع أعمال الأيام والليالي والأسابيع تلو الأسابيع ثم ترفع في شعبان.