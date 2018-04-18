غدًا.. إغلاق منزل الدائري للقادم من المعادي لمدة 4 أيام

أعلنت اﻹدارة العامة للمرور، عن إغلاق منزل الدائري للقادم من المعادى "منزل مجاور لفندق ميراج" بسبب أعمال تطوير للطريق الدائري فى تقاطعه مع طريق السويس، بسبب أعمال تجريها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع المرور لمدة 4 أيام، وسط انتشار الخدمات بالطرق.



كما سيتم إجراء تحويلة مرورية بعد الغلق، ليسلك قائدي السيارات محور الثورة اتجاه الكيلو 4.5 حتى السير للثورة، ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه طريق السويس الصحراوي، وستبدأ اﻷعمال غدا الخميس، بدأ من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 11.30 مساء اﻷحد المقبل.



