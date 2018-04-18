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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 08:39 ص

شكوى في القضاء البولندي ضد الرئيس الإسرائيلي

رؤوفين ريفلين
رؤوفين ريفلين
مروة عنبر
dostor.org/2133180

تقدمت منظمة بولندية يمينية بشكوى إلى القضاء ضد رئيس إسرائيل بموجب قانون حول محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، لأنه نسب إلى الشعب البولندي مسؤولية الجرائم النازية.

وأشارت منظمة روش نارودو إلى بيان الرئاسة الإسرائيلية الذي صدر بعد اللقاء بين الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ونظيره البولندي اندري دودا في كراكوفا قبل مسيرة تجرى سنويا إلى موقع معسكر الاعتقال النازي اوشفيتز بيركناو.

وقال هذا البيان إن الرئيس الإسرائيلي صرح خلال هذا اللقاء انه "لا شك في أن عددا كبيرا من البولنديين كانوا يقاتلون النظام النازي، لكن لا يمكننا ان ننكر ان بولندا والبولنديين شاركوا في الإبادة".

وتتهم المنظمة الرئيس الإسرائيلي بأنه نسب إلى الشعب البولندي والدولة البولندية مسؤولية جرائم نازية، وهذا مخالف للقانون المتعلق بمحرقة اليهود.

وقالت المنظمة ان الشكوى تم تقديمها الى معهد الذاكرة الوطنية الذي يدرس ويلاحق جرائم النازيين والشيوعيين ضد الشعب البولندي.

وينص القانون حول محرقة اليهود الذي دخل حيز التنفيذ في مارس على عقوبة السجن لمدة يمكن ان تصل إلى ثلاث سنوات للذين ينسبون الى الدولة البولندية مسؤولية أو المشاركة في مسؤولية الأمة عن الجرائم التي وقعت في عهد الرايخ الثالث الألماني، وفقا لوكالة فرانس برس.

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