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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 08:38 ص

«أقباط من أجل الوطن» ينعى عبدالسلام المحجوب

اللواء الوزير عبدالسلام
اللواء الوزير عبدالسلام المحجوب
الإسكندرية سهى عبد الحميد
dostor.org/2133179

نعى الاتحاد العام للأقباط من أجل الوطن برئاسة كريم كمال بخالص الحزن اللواء الوزير عبدالسلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق.

وقال "كمال" إن المحجوب خدم الوطن بكل أمانة في جميع المواقع التي عمل بها وبشكل خاص الإسكندرية التي عشقها وعمل على إعادتها عروس للبحر الأبيض المتوسط من خلال عمل دؤوب استطاع من خلاله تحويل الإسكندية إلى مدينة عصرية من خلال إنشاء شبكة طرق جديدة والحفاظ على النسق المعماري للمدينة وتوسيع كورنيش الإسكندرية.

وأضاف أن شعب الإسكندرية أطلق عليه محبوب الإسكندرية لإنجازاته العديدة بالمحافظة.

وتوفى محمد عبدالسلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، فجر اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 83 سنة.

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