رئيس غواتيمالا يشارك في حفل نقل سفارة بلاده للقدس

صرحت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا جوفيل بأن الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس سيحضر في 16 مايو المقبل حفل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة.



وقالت جوفيل عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه "من المتوقع أن يحضر موراليس حفل نقل السفارة إلى القدس"، مشيرة إلى أن بلادها تتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لإنجاز ترتيبات نقل السفارة.



يذكر أن موراليس أعلن في 24 ديسمبر الماضي أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة بالعالم تحذو حذو الولايات المتحدة بقرارها نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة.