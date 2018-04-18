«شعبان»: دعوة «ترامب» لاستبدال القوات الأمريكية بسوريا بعربية «غريبة»

عقبت سوريا على التسريبات الإعلامية التي قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا لاستبدال القوات الأمريكية هناك بتحالف عربي مكون من السعودية والإمارات وقطر.



وصرحت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، إن التسريبات الإعلامية عن أن ترامب دعا لاستبدال القوات الأمريكية هناك بتحالف عربي أمر غاية في الغرابة.



وأضافت شعبان فى تصريحاتها لـ قناة RT، أنه في حال صحة التسريبات فإنه أمر غريب جدا أن تقوم دولة احتلال غير شرعي بتوجيه دعوات لأطراف أخرى كي تأتي وتحتل البلد أيضا، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون سابقة في العلاقات الدولية.



يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن نية إدارة ترامب إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا، واستبدال القوات الأمريكية هناك بتحالف عربي يضمن الاستقرار شمال شرقي سوريا.