«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة اليوم.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا.



وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 21 35

وسط الدلتا 20 34

الإسكندرية 17 26

بلطيم 16 26

مطروح 15 26

السلوم 16 27

سيوة 17 30

بورسعيد 20 25

دمياط 19 26

العريش 13 29

رفح 13 29

الإسماعيلية 18 34

السويس 17 35

رأس سدر 18 33

نخل 11 34

نويبع 22 34

طابا 14 33

كاترين 13 29

الطور 21 31

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 23 36

مرسى علم 22 34

الفيوم 19 36

بنى سويف 19 36

المنيا 17 37

أسيوط 19 38

سوهاج 20 39

قنا 20 40

الأقصر 22 41

أسوان 24 41

أبوسمبل 22 39

الوادى الجديد 22 41

الشلاتين 21 35

أبورماد 20 34

رأس حدربة 22 33

حلايب 23 33