صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول ضرب إسرائيل مطار التيفور السورى

كشفت صحيفة «وال ستريت جورنال» الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول الضربة الإسرئيلية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حمص وسط سوريا في التاسع من أبريل الجاري، حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء.



وبحسب الشبكة الروسية، فإن الصحيفة الأمريكية قالت في تقرير لها: «إن الضربة الإسرائيلية جاءت بعد حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».



وأضافت الصحيفة: «استهدفت الضربة أحدث أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية التي كانت موجودة في المطار العسكري السوري المذكور».



وتابعت أن بنيامين نتنياهو بعد حديثه مع ترامب أمر بضرب أحدث بطارية تابعة للدفاعات الإيرانية لمنعها من استهداف الطائرات الإسرائيلية.



وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الضربات حققت أهدافها ودمرت بطارية الدفاع الجوي الإيرانية التى تم نشرها مؤخرا، وقبل أن يتم تجهيزها للاستخدام، فضلا عن تدمير مربض للطائرات الإيرانية المسيرة الموجودة في التيفور.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع إسرائيل للحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وأن مسؤولين في البنتاجون أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي المواجهة المباشرة مع القوات الإيرانية إلى ضرب الأخيرة القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.



يذكر أن مطار التيفور العسكري في ريف حمص وسط سوريا تعرض لغارة صاروخية في الـ9 من أبريل الجاري، وحمّلت سوريا إسرائيل مسؤولية الهجوم، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين إسرئيليتين من طراز F-15 نفذتا الهجوم على المطار، إلا أن إسرائيل التزمت الصمت.