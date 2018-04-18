القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 07:29 ص

الإحصاء: 22% زيادة فى أسعار الأسمنت.. والحديد يتخطى 13 ألف جنيه للطن

أسعار الحديد
أسعار الحديد
أميرة ممدوح
dostor.org/2133162

عاودت متوسطات أسعار مختلف مواد البناء الارتفاع خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليها بنسب متفاوتة، في مقدمتها كل من الحديد والأسمنت، وفقًا لنشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تعد المرجعية الرئيسية لمعادلة احتساب فروق الأسعار.

وجاء في مقدمة مواد البناء التي شهدت أسعارها ارتفاعًا، حديد التسليح، حيث قفز متوسط سعر الطن منه إلي 13133 جنيها في شهر مارس 2018 مقابل 12225 جنيه في شهر فبراير 2018 بنسبة زيادة قدرها 7.43%، بينما كان متوسط سعر البيع 9800 جنيه في شهر مارس 2017 بنسبة زيادة قدرها 34.01%.

كما ارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت المعبأ في شيكارة 50 كجم 58 جنيها في شهر مارس 2018، مقابل 47.50 جنيه في شهر فبراير 2018 بنسبة زيادة قدرها 22.11%، بينما كان متوسط سعر البيع 42.16 جنيه في شهر مارس 2017 بنسبة زيادة قدرها 37.57%.

وقفز متوسط سعر بيع خشب بياض للمتر المكعب إلى 4100 جنيه في شهر مارس 2018، مقابل 4000 جنيه في شهر فبراير 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.50%، بينما كان متوسط سعر البيع 3650 جنيها في شهر مارس 2017 بنسبة زيادة قدرها 12.33%.

فيما استقر متوسط سعر بيع زجاج للمتر المسطح إلي 75 جنيه في شهر مارس 2018 بدون تغيير عن شهر فبراير 2018، بينما كان متوسط سعر البيع 71.77 جنيه في شهر مارس 2017 بنسبة زيادة قدرها 4.50%.

وكان جهاز الإحصاء قد أعلن الشهر الماضي، تراجع متوسطات أسعار مختلف مواد البناء، وجاء في مقدمتها حديد التسليح، حيث انخفض متوسط سعر بيع الطن منه إلى 12 ألفًا و225 جنيهًا في شهر فبراير 2018، مقابل 12 ألفًا و300 جنيه في شهر يناير 2018، بتراجع بلغت قيمته 75 جنيهًا للطن خلال شهر، كما سجل الأسمنت تراجعًا في متوسط سعر بيع الشيكارة منه إلى 47.50 جنيه في شهر فبراير 2018، مقابل 48.40 جنيه في شهر يناير 2018، بنسبة انخفاض قدرها 1.86% بما يعادل في قيمته ما يقارب الجنيه.

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