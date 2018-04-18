دراسة: «طريق الحرير» يهدف توسيع النفوذ الصينى السياسى والعسكرى

كشفت دراسة بحثية جديدة، عن أن برنامج البنية التحتية الصيني الضخم، الذي أعلنت عنه "بكين" يستهدف النهوض بالتجارة والنمو الاقتصادي على مستوى العالم، وخصص في الواقع لتوسيع نطاق النفوذ السياسي والوجود العسكري الصيني، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأربعاء.



وتشكك الدراسة، التي أعدتها مجموعة "سي فور إيه دي إس"، ومقرها في الولايات المتحدة، وصدرت أمس الثلاثاء، في البرنامج الذي خصصت له الصين تريليون دولار وتطلق عليه اسم "مبادرة الحزام والطريق"، والذي يعيد إلى الأذهان طريق الحرير القديم.



وبحسب الدارسة، تتضمن السياسة الخارجية للرئيس الصيني شي جينبينج، العمل على تقوية روابط الصين بمنطقة جنوب شرق آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر شبكات من الطرق والموانئ والسكك الحديد ومحطات الكهرباء ومشروعات البنى التحتية الأخرى.



وفحصت مجموعة "سي فور إيه دي إس" وثائق سياسية صينية رسمية وتقارير غير رسمية لمحللين صينيين لتحليل نوايا بكين في هذا الصدد.



كما فحصت المجموعة 15 مشروعًا من مشروعات الموانئ، التي تمولها الصين، وخلصت إلى أنها لا تستند إلى مبدأ التنمية الاقتصادية القائمة على الكسب المشترك بالنسبة للدول المضيفة منفردة، كما تزعم" بكين".