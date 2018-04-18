التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

قالت وزارة التخطيط، إن خطة الإصلاح الإداري تستهدف تطوير ورفع كفاءة أكثر من 18 خدمة جماهيرية، وذلك تفعيلًا لمحور تحسين الخدمات الحكومية باعتبار أحد المحاور الرئيسية بالخطة، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.



وبحسب انفوجراف نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، فإن محور تحسين الخدمات الحكومية يشمل العديد من الخدمات من بينها تطوير بوابة خدمات الحكومة المصرية الإلكترونية، بوابة المشتريات الحكومية لصالح وزارة المالية، منظومة فرض وإنفاذ القانون، إضافة إلي تطوير نظم نيابات ووحدات المرور.



كما تستهدف الوزارة أيضًا العمل علي تطوير خدمات الطيران المدني والارتقاء الجوي، وتطوير مراكز خدمة المواطنين بالوحدات المحلية، خدمات التنسيق الجامعي، إضافة إلى خدمات وزارة الصحة منها تطوير وميكنة مراكز الأورام، خدمات تسجيل المواليد والوفيات، خدمات متابعة التطعيمات المركزية، وخدمات تسجيل مرضي فيروس سي، ميكنة المعامل المركزية لوزارة الصحة ومنظومة معلومات إدارة المستشفيات وخدمات التسجيل الصيدلي وخدمات الملف الطبي الموحد.