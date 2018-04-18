روسيا تطور مقاتلات «ميج» و«سوخوى» الهندية

من المقرر أن تتولى روسيا تنفيذ عمليات تطوير وتحديث مقاتلات "سو-30 إم كا إي" و"ميج -29 كوب"، الموجودة في خدمة القوات المسلحة الهندية، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء.



وقال نائب الإدارة الروسية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، في تصريحات صحفية، على هامش معرض "Defexpo-2018" الهندي: «تجري حاليًا بين الجانبين الروسي والهندي اتصالات تمهيدية حول بدء المحادثات بهذا الشأن؛ لذلك من الصعب أن نحدد موعد انطلاق عملية تحديث الطائرات».



وكان الجانب الروسي، زود الجانب الهندي مرتين بمقاتلات "ميج-29 كوب"، وانتهى مفعول الاتفاقية الأخيرة الخاصة بتوريد 29 مقاتلة، عام 2016.



وكانت وسائل الإعلام الروسية، أفادت في وقت سابق بمشاورات تجري بين الجانبين بشأن تحديث 270 مقاتلة من طراز "سو-30 إم كا إي"، تم توريدها إلى الهند بموجب الاتفاقيات السابقة.