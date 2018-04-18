سقوط هارب من حكم غيابى فى المرج

تمكن رجال مديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل هارب من حكم غيابى بالمرج.



جاء ذلك أثناء قيام النقيب محمد عادل، رئيس دورية قسم شرطة المرج، وبصحبتة القوة المرافقة من الأمناء مدحت هراس ومحمد المصطفى، بحملة لضبط الخارجين عن القانون بشارع عبدالله رفاعي ـ دائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط "أحمد.م"، 26 سنة، عاطل، وشهرته "بهلول"، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3685 لسنة 2015م السلام "تبديد" والمقضي فيها بالحبس غيابي سنة وكفالة 100 جنيه.



وبمواجهته أمام العميد حسام أبوجبة، مأمور القسم، بالحكم الصادر ضده أقر به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.