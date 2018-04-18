مسؤولون أمريكيون: مدير المخابرات اجتمع سرًا بزعيم كوريا الشمالية

قال مسؤولون أمريكيون، إن مايك بومبيو، مدير المخابرات المركزية الأمريكية، والمرشح لتولي وزارة الخارجية، قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية خلال عطلة عيد "القيامة"، والتقى مع زعيمها كيم جونج أون؛ لبحث قمة مرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ووفقا لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، قال مسؤول أمريكي كبير، أطلع على مضمون الزيارة، إن محادثات "بومبيو" عززت اعتقاد "ترامب" بأنه من الممكن إجراء مفاوضات بناءة مع كوريا الشمالية حول برامجها النووية والصاروخية لكن ذلك غير مضمون.



وذكر مسؤول أمريكي ثان أن الزيارة رتبها مدير المخابرات الكورية الجنوبية مع نظيره الكوري الشمالي وكان الهدف منها تقييم ما إذا كان "كيم" مستعدًا لعقد محادثات جادة.