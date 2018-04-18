اليوم.. نظر محاكمة المتهمين من أفراد «العصابة الكولومبية»

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، اليوم الأربعاء، محاكمة "العصابة الكولومبية".



كانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، قد أمرت بإحالة 4 متهمين يحملون الجنسية الكولومبية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى، بتهمة سرقة عدد من الفيلات والمساكن بمنطقة التجمع، وتحديد جلسة اليوم الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.



وتعود تفاصيل الكشف عن هذه العصابة، مع تعدد البلاغات في الآونة الأخيرة، المتمثلة فى وقائع سرقات المساكن، من داخل فيلات كائنة بالمنتجعات والكمبوندات الكائنة بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والتجمع الأول بنطاق قطاع القاهرة الجديدة.



ووجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع، ونجح فريق البحث بقيادة العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، فى فحص كافة البلاغات، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابى مكون من أشخاص يحملون الجنسية الكولومبية.



ومن خلال التحريات أمكن تحديد المتهمين وهم كل من "كرستيان كاميلو" مواليد 1986، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، و"خورمان فرنلدو" مواليد 1990، و"مايكل همبرتو" مواليد 1986، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، و"كرستيان استيبان" مواليد 1995، وبالاستعانة بوحدة المساعدات الفنية أمكن تحديد أماكن ترددهم بمنطقة وسط المدينة.