خفر السواحل الليبية ينقذ 204 مهاجرًا غير شرعيًا

قامت قوات خفر السواحل الليبية نقطة إنزال القاعدة البحرية طرابلس (أبوستة) بإنقاذ 204 مهاجرا غير شرعيا كانو على متن قاربين مطاطيين متجهين إلى الشواطئ الأوروبية".



وبحسب صحيفة "بوابة إفريقيا" الإخبارية، اليوم الأربعاء، فأنه من بين المهاجرين 71 امرأة و10 أطفال من جنسيات مختلفة من (السودان- بنجلاديش- مصر- الصومال- غينيا- كوناكري- إثيوبيا- غامبيا - نيجيريا- إريتريا).



وقال مصدر من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق أنّه قد "تمت عملية استلامهم من القاعدة البحرية "أبوستة" حيث تم إيوائهم داخل فرع طرابلس وتقديم الخدمات الايوائية لهم والإسعافات الأولية لهم من قبل الهيئة الطبية الدولية IMC.