«ماس كهربائى» وراء حريق مبنى «البعوث الإسلامية» بالدراسة

كشف مصدر أمني مسئول، بمديرية أمن القاهرة، عن أسباب نشوب حريق في ثلاثة طوابق بمبنى مدينة البعوث الإسلامية، المكون من 6 طوابق بمنطقة الدراسة، وتبين من المعاينة حدوث ماس كهربائي تسبب في وقوع الحريق وتم السيطرة عليه وإخماده.



وأشار المصدر إلى أن إصابة 11 طالبًا أثناء عملية إخلاء المبنى؛ بسبب التدافع وضيق المصعد الخاص بالنزول.



وكان قد ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد نشوب حريق داخل مخزن للمراتب والأسرة الخاصة بالطلبة داخل المدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء وسلم وخزان مياه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.