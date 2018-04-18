بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 فى حادث تصادم بـ«صحراوى بنى سويف»

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 أخرون، منذ قليل، في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل أمام كافتيريا السوهاجي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.



وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل أمام كافتيريا السوهاجي.



وانتقلت 5 سيارات إسعاف لمحل الواقعة، وتم نقل حالتين متوفيتين من بينهما شخص يدعى وليد أحمد محمود 30 سنة إلى مشرحة المستشفى، والثانية مجهولة، فيما تم نقل المصابين الثلاثة وهما «محمد أحمد محمد 33 سنة، جمال عبد الحميد أحمد 28 سنة، تامر محمد على 36 سنة»، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وتبين أن السيارة النقل اصطدمت بالأتوبيس من الخلف نتيجة السرعة الزائدة، وانتقل رجال مرور بني سويف بإشراف المقدم هشام مكي رئيس مباحث المرور إلى محل الواقعة لرفع آثار الحادث، وإعادة الحركة مرة أخرى بالطريق، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.