«أنغام» توجه رسالة لشيرين عبدالوهاب: «ربنا يصبر قلبك»

حرصت المطربة أنغام على تقديم العزاء لصديقتها المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد وفاة والدها، أمس الثلاثاء.



وشاركت "أنغام" صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: «خالص العزاء للزميلة والأخت شيرين عبدالوهاب في وفاة المغفور له والدها ربنا يصبر قلبك ويرحمه ويغفر له».



وكان والد "شيرين" توفى صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر وتغيبت "شيرين" عن الحضور؛ بسبب سفرها خارج البلاد وعدم لحاقها بموعد الجنازة.