روسيا تغلق خوادم لـ«جوجل» و«أمازون»

أعلنت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا، أنها منعت الوصول إلى بعض الخوادم المملوكة لعملاقي التكنولوجيا «جوجل» و«أمازون»؛ امتثالا لحكم قضائي بحظر تطبيق تراسل مشهور، حسبما أفادت «سكاي نيوز» عربية، اليوم الأربعاء.



وأبلغت هيئة رقابة الاتصالات الروسية وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أنها أغلقت «عددا كبيرا» من الخوادم المملوكة لشركتي جوجل وأمازون؛ لأنها تعتقد أن شركة «تيليجرام» تستخدمها للتحايل على الحظر.



وكانت وكالة الاتصالات الروسية بدأت، الإثنين الماضي، فرض حظر على تطبيق «تيليجرام» للتراسل بسبب رفضه تسليم مفاتيح التشفير.