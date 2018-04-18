بالصور.. عادل إمام وسمير غانم فى كواليس مسلسل «عوالم خفية»

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور تجمع الزعيم عادل إمام والنجم سمير غانم، داخل كواليس مسلسل "عوالم خفية"، حيث يلتقيان بعد 33 عامًا منذ آخر فيلم تعاونا من خلاله، وهو "رمضان فوق البركان" الذى تم إنتاجه عام 1985، وأعرب عدد كبير من نجوم الفن عن سعادتهم وفخرهم الشديد بالصورة التي جمعت نجمي الكوميديا.



وشارك نجم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلًا: «والله العظيم جسمي قشعر أما شوفت الصورة دي».



كما حرص نجم مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني، على الإعراب عن فخره بالصورة، فشاركها عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلًا: «الصورة فيها فخر وسعادة وشرف لكل مصرى، ربنا يحميكم ويرزقكم الصحة والسعادة بقدر ما أسعدتونا وبتسعدونا دايمًا، عجائب الدنيا تسعة بيكم مش سبعة».



واكتفت الفنانة دنيا سمير غانم بنشر الصورة على "إنستجرام" وعلقت عليها بالقلوب تعبيرًا عن سعادتها بتعاون الزعيم عادل إمام ووالدها الفنان سمير غانم.



وقام الفنان محمد إمام، بنشر الصورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: «تاريخ الضحك في مصر والوطن العربي، مافيش كلام يعبرعن جمال الصورة دي صورة للتاريخ عادل إمام وسميرغانم».



وكتب الفنان شريف رمزي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلًا: «العظماء يلتقون ربنا يخليكم لينا ولجمهوركم ولمصر».