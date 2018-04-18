التحالف العربى يطلع «جوتيريش» على «وحدة حماية الطفل»

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ لإطلاعه على وحدة حماية الطفل المعتمدة لدى قيادة التحالف دعم الشرعية باليمن، والتي تأتي واحدة من أبرز الخطوات المعمول بها لحماية الأطفال في النزاع المسلح.



وحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، أطلع جوتيريش على معرض يوضح جسامة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد الأطفال والمدنيين داخل اليمن، في انتهكاك بارز للقانون الإنساني الدولي.



كما جرى مناقشة ملف اعتداءات الميليشيات الإيرانية الحديثة منذ سنوات وإيضاح مبادئ وأخلاقيات قوات التحالف في الجانب الإنساني والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء من المواد الغذائية والدوائية، ومن ذلك تسهيل الخروج الأمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن.