القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 02:56 ص

خبراء حظر الأسلحة الكيميائية لم يبدأوا عملهم فى دوما بعد

خبراء حظر الأسلحة
عبير سليم
dostor.org/2133142

قال بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، إن فريقا أمنيا من المنظمة الدولية زار مدينة دوما السورية الثلاثاء قبل زيارة مزمعة لخبراء الأسلحة الكيماوية الدوليين اليوم الأربعاء للتحقيق في هجوم كيماوي مزعوم.

وأضاف الجعفري أمام مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أوردت "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأربعاء: "الفريق الأمني دخل دوما اليوم لتقييم الوضع الأمني على الأرض، وإذا ما قرر أن الوضع جيد في دوما فسوف تبدأ مهمة تقصي الحقائق عملها في المدينة الأربعاء".

وأكد أن الحكومة السورية فعلت كل ما بوسعها لتسهيل عمل هذه المهمة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قالت أمس الثلاثاء: "إن واشنطن تعتقد أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم يدخلوا موقع الهجوم الكيماوي المفترض في دوما".

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