اليوم.. محاكمة 8 متهمين بقضية رشوة المطار

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 8 متهمين بقضية رشوة المطار.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى، وعضوية المستشارين شريف فؤاد وسامح السنوسى، وسكرتارية أيمن عثمان ومصطفى شوقى.



كوان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.



وثبت من التحقيقات التى أجرتها النيابة، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، اضطلاع صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) فى تهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبى بلغ إجماليها ما يفوق مليارى جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى.