رسميًا.. بريانكا شوبرا بطلة فيلم «Bharat»

أعلنت الشركة المنتجة للفيلم البوليوودي "Bharat"، عن خوض النجمة الهندية بريانكا شوبرا، دور البطولة النسائية أمام النجم سلمان خان بالعمل، والمقرر طرحه في منتصف العام المقبل بجميع دور العرض الهندية.



و"Bharat" مقتبس من فيلم كوري، تدور قصته حول التاريخ الكوري الحديث بداية من 1950 حتى الآن، وسيتم التركيز فيه على العديد من الأحداث مثل إخلاء هنغنام خلال الحرب الكورية وإرسال ممرضات إلى ألمانيا الغربية في الستينيات، حرب فيتنام، ويتم تصوير أحداثه فى مدن عربية مثل أبوظبي، وأجنبية أيضًا منها نيودلهي.