اليوم.. إعادة محاكمة زهير جرانة بقضية «تراخيص الشركات»

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.



وكانت المحكمة قررت فى وقت سابق ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة، برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، وذلك فى قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

