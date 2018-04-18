وفاة زوجة جورج بوش الأب عن عمر 92 عامًا

أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة السيدة الأولى السابقة باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، عن عمر 92 عاما، بحسب بيان للعائلة.



اسمها، باربرا بيرس بوش، ولدت في 8 يونيو 1925، وهي زوجة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش الأب، ووالدة بوش الابن.



وكانت باربرا السيدة الأولى للولايات المتحدة من عام 1989 إلى عام 1993.



كما كانت السيدة الثانية للولايات المتحدة في الفترة من 1981 إلى 1989 في حين كان زوجها نائبا للرئيس رونالد ريغان.



وهي أم الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش وحاكم ولاية فلوريدا السابق جب بوش.