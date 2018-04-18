سفير ليبيا لدى القاهرة: مستعد لتسليم القنصلية لمن يتم اعتماده فعلًا

أكد القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى القاهرة، محمد صالح الدرسي، أنه على استعداد تام لتسليم القنصلية لأي شخص يتم اعتماده كقنصل عام، بشرط أن يكون معتمد من الدولة الليبية والخارجية المصرية، حسبما نقلت عنه «بوابة إفريقيا» الإخبارية الليبية، اليوم الأربعاء.



ونفي الدرسي، ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية، ووسائل الإعلام بخصوص اقتحام السفارة والاعتداء على حراس السفارة من طرفه.



وقال: «الموضوع حدث على النحو التالى، حيث أنه كنت في أجازة في ليبيا، وتم اقتحام السفارة من قبل عادل الحاسي على أساس أنه تم اعتماده من الخارجية المصرية غير أنه بعد شهر من عودتي لمصر تفاجأت بأنه لم يتم اعتماده، وأنى أنا ما أزال في عملي وأن من يقوم باعتماد وتصديق الإجراءات بالسفارة شخص يدعي عادل خليفة المسماري، أنا من كلفة سابقاً بالتصديق واعتماد الرسائل الخاصة بالدولة الليبية، وان عادل الحاسي غير شرعي» وفق تعبيره.