فيديو.. محمد رمضان يطرح برومو الأغنية الرسمية لـ«نسر الصعيد»

انتظروا الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل #نسر_الصعيد غداً كاملة على قناتي باليوتيوب وعلى قناة #العدل_جروب يوتيوب #يعلم_ربنا غناء #احمد_شيبة كلمات #رضا_المصري ألحان #فارس_فهمي توزيع #طه_الحكيم #ثقة_في_الله_نجاح @eladlgroup

