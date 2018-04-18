فيديو.. محمد رمضان يطرح برومو الأغنية الرسمية لـ«نسر الصعيد»

طرح الفنان محمد رمضان، برومو أغنية مسلسله "نسر الصعيد" الرسمية والتي تحمل عنوان "يعلم ربنا"، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وشارك "رمضان" مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلًا: «انتظروا الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل نسر الصعيد غدًا كاملة على قناتي بـ"اليوتيوب" وعلى قناة العدل جروب يوتيوب "يعلم ربنا"».



والأغنية من غناء المطرب أحمد شيبة، وكلمات رضا المصرى وتوزيع طه حكيم، ومن المقرر أن تطرح كاملة، اليوم الأربعاء، عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



و"نسر الصعيد" بطولة، محمد رمضان ودرة ووفاء عامر وسيد رجب ومحمد عز وعائشة بن أحمد، وإنتاج العدل جروب ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج ياسر سامي.



