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الثقافة
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 01:37 ص

8 مايو.. افتتاح معرض «خيال من الرمال» لـ تغريد يوسف

8 مايو.. افتتاح معرض
نضال ممدوح
dostor.org/2133123

تحتضن قاعة صلاح طاهر٬ بدار الأوبرا المصرية٬ حفل افتتاح معرض «خيال من الرمال»٬ للفنانة التشكيلية تغريد يوسف٬ وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء٬ الموافق 8 مايو المقبل.

ويشهد حفل الافتتاح كلِّ من: الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا٬ والدكتور وسيم السيسي، ويستمر المعرض حتى 18 مايو 2018 .

يشار إلى أن تغريد يوسف بدأت رحلتها مع الرسم بالفن الفرعوني٬ الذي نال إعجاب كل من شاهده٬ ثم عملت في مجال الزخارف الإسلامية، ثم تأتي المرحلة الأهم وهي الرسم بالرمال.

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