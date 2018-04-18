8 مايو.. افتتاح معرض «خيال من الرمال» لـ تغريد يوسف
تحتضن قاعة صلاح طاهر٬ بدار الأوبرا المصرية٬ حفل افتتاح معرض «خيال من الرمال»٬ للفنانة التشكيلية تغريد يوسف٬ وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء٬ الموافق 8 مايو المقبل.
ويشهد حفل الافتتاح كلِّ من: الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا٬ والدكتور وسيم السيسي، ويستمر المعرض حتى 18 مايو 2018 .
يشار إلى أن تغريد يوسف بدأت رحلتها مع الرسم بالفن الفرعوني٬ الذي نال إعجاب كل من شاهده٬ ثم عملت في مجال الزخارف الإسلامية، ثم تأتي المرحلة الأهم وهي الرسم بالرمال.