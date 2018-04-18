تعرف على سر ارتداء مى عز الدين «الحجاب»

ظهرت الفنانة مي عزالدين، مرتدية الحجاب في أحدث صور لها من كواليس مسلسلها الدرامي الجديد "رسايل"، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وتعد تلك الإطلالة هي الأولى لـ"عز الدين" بالحجاب خلال مسيرتها الفنية، حيث لم ترتدي الحجاب في أي عمل فني قدمته من قبل سواء بالسينما أو الدراما، مما جعلها محط أنظار متابعيها الذي أبدوا إعجابهم بها.



وتدور أحداث المسلسل حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر، من خلال فتاة تقيم مع والدها الذي يحال إلى المعاش، وتحلم بأشياء كثيرة، منها حلم شاهدت فيه والدها يعاني من مرض ويذهب للعلاج منه دون أن يخبرها.



يُذكر أن مسلسل "رسايل"، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عزالدين، وأحمد حاتم، وعبدالرحمن أبوزهرة، وخالد سليم، ورزان مغربي، ورامز أمير، وسليمان عيد، ودنيا المصري، ومها أحمد، وأحمد خليل، وأحمد سعيد عبدالغني.