اليوم.. صندوق التنمية الثقافية يحتفل بيوم التراث العالمى

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ باليوم العالمى للتراث، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع الفنون التشكيلية وقطاع الإنتاج الثقافى.



حيث يفتتح فى الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء٬ بساحة الهناجر معرض «أيادى مصرية»، يتضمن المعرض منتجات تراثية لعدد من المدن والمحافظات: حلايب وشلاتين، العريش، الوادى الجديد، الفيوم، جنوب سيناء، سوهاج، سيوة وأسوان، بالإضافة للمنتجات التراثية من مركز الفسطاط للحرف التقليدية، ويستمر المعرض حتي الجمعة 20 أبريل الجارى.



كما يقام فى نفس اليوم ببهو مسرح الهناجر، معرض تصوير فوتوغرافي بعنوان «الموالد في مصر»، يضم أكثر من أربعين لوحة تتناول مظاهر الاحتفال بالموالد الإسلامية والقبطية من أرشيف المأثورات والحياة الشعبية في مصر الذي يشرف عليه الصندوق.



كما تقام علي هامش المعرض عدد من العروض الفنية علي مسرح الساحة بالهناجر، منها عرض للفرقة القومية للآلات الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.