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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:44 ص

«لعنة الكاريزما».. الأسد والزرافة والفيل مهددون بالانقراض

«لعنة الكاريزما»..
نيفين هنري
dostor.org/2133082

الحيوانات الأكثر شعبية في العالم تواجه شبح الانقراض بالرغم من انتشارها في الدعاية الإعلانية ووسائل الإعلام، وفقا لدراسة جديدة قام بها علماء في بلوس بيولوجي.

ويشير مسح لتصورات الجمهور إلى أن الكثير من الناس ليسوا على دراية بأن الحيوانات التي يعتبرونها "كاريزمية" مهددة بالانقراض في البرية.

وتشمل هذه الحيوانات المهددة الأسود والفيلة والنمور والحيوانات الأخرى التي تظهر في كثير من الأحيان في العلامات التجارية والإعلان.

ويشك الباحثون في أن الظهور الدائم للفيلة والأسود والقردة والزرافات في وسائل الإعلام قد يدفع الناس إلى الاعتقاد بأنهم يزدهرون ويتكاثرون في البرية بينما الحقيقية عكس ذلك.

إن فكرة الأنواع "الكاريزمية" قد انتشرت مؤخرًا في بيولوجيا الحفظ، كما يشرح الدكتور فرانك كورشامب، مؤلف الدراسة الرئيسي.

وقال لبي بي سي: "هناك ادعاء بأن معظم الأنواع الكاريزمية تأخذ معظم الاهتمام والوقت والموارد في محميات الحفظ، لقد بدأت أتساءل عما إذا كان هذا صحيحًا حتى نحصل على نتائج أفضل في الحفظ".

وشرع الدكتور كورشامب وفريقه في تحديد أي من تلك الأنواع التي تمتلك برستيج وكاريزما بالفعل مهددة بالانقراض أو الخطر الشديد.

باستخدام استطلاع عبر الإنترنت متوفر بأربع لغات، بالإضافة إلى استبيانات الفصل الدراسي في المدارس الإنجليزية، والمدارس الابتدائية الإسبانية والفرنسية، طلب الباحثون من الجمهور تسمية الأنواع البرية التي يعتبرونها أكثر جاذبية، كما نظروا في مدى تكرار تمثيل الحيوانات في مواقع حدائق الحيوان، وعلى أغلفة أفلام ديزني وأفلام بيكسار المتحركة.

على الرغم من التمثيل الإعلامي الغزير، تصنف تسع من الحيوانات المدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على أنها ضعيفة أو معرضة للخطر أو معرضة للخطر بشكل كبير.

يتنبأ علماء البيئة بأنه بدون جهود الصيانة المستدامة، أن الأفيال ستنقرض في البرية خلال قرن. بينما يواجه الفهد انخفاضا في عدد السكان يصل إلى 70 ٪، كما أن انتشاره قل كثيرا واقتصر على 9 ٪ فقط من أراضيه التاريخية التي ينتشر فيها بأفريقيا.

يرى الدكتور كورشامب أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل. "في هذه اللحظة نقوم بالإسعافات الأولية على الأنواع التي هي على وشك الموت. نحن نؤجل فقط اليوم الذي سينقرض فيه في البرية، نحن لا ننقذهم."

ويقترح الدكتور كورشامب حلا مبتكرا يساهم في تمويل الحفاظ على الحيوانات المعرضة للانقراض، عن طريق وضع "حقوق النشر" لصورة الأنواع المعرضة للخطر أو المعرضة للانقراض. تتبرع الشركات بالمال للمنظمات غير الحكومية مقابل استخدام الحيوانات في علاماتها التجارية أو إعلاناتها. يقول الدكتور كورشامب: "أعتقد أنه غير واقعي للغاية".

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