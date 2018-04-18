ننشر أسماء العروض الفائزة فى مهرجان الحرية المسرحى

شهد حفل ختام الدورة المحلية الخامسة لمهرجان الحرية المسرحي٬ الذي أقيم مساء اليوم٬ بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية٬ إعلان نتيجة العروض الفائزة هذا العام، وجاءت كالتالي :



أولاً: منح شهادات التميز الآتية:

1- التميز في الإخراج: طارق نادر، مخرج عرض "قوي كحيوان حر كإله".

2- التميز في الغناء: سهيلة محمد، عن عرض "توتا..توتا".

3- التميز في الدراماتورج: إبراهيم حسن، عن عرض "فانتازيا الموت".

4- التميز في الملابس: شريف عباس، عن عرض "توتا توتا".

5- التميز في تدريب الممثلين: عصام بدوي، عن عرض "ضمه".

6- التميز في الآداء الجماعي: لعرضي "قوي كحيوان، حر كإله + توتا توتا".



ثانيا : الجوائز

1- جائزة لجنة التحكيم الخاصة و قدرها (1000 جنيه مصري)، للمؤلف محمد عبدالقوي عن عرض "رجوع".

2- أفضل أزياء: نبيلة أحمد، عن عرض "ضمة".

3- أفضل إضاءة رُشح لها: أحمد علي، عن عرض" قوي كحيوان حر كإله"، ومحمد المأموني، عن عرض "صيد الفئران"، و فاز بها أحمد علي.

4- الديكور: دنيا عزيز، عن عرض "صيد الفئران".

5- الموسيقى: وقدرها (1000 جنيه مصري): رشح لها: طارق نادر عن الإعداد الموسيقي لعرض "قوي كحيوان حر كإله"، ومروة عامر عن الإعداد الموسيقي لعرض "صيد الفئران"، ومحمد شحاتة عن التأليف الموسيقي لعرض "توتا..توتا"، و فاز بها محمد شحاتة.

6- أفضل تصميم دراما حركية، وقدرها (1000 جنيه مصري): فاز بها محمد فرج الخشاب، عن عرض "ديستوبيا VR".

7- أفضل ممثلة، وقدرها(1000 جنيه مصري)، رشح لها: سارة إبراهيم، عن عرض "ضمة"، وياسمين سعيد، عن عرض "وحدي"، ورضوى حسن، عن عرض "صيد الفئران"، وجيداء، عن عرض "توتا توتا"، وفازت بها سارة إبراهيم.

8- أفضل ممثل، وقدرها (1000 جنيه مصري)، رشح لها: أحمد سيد وشريف غانم، عن عرض "رجوع"، وعبدالرحمن عيد، عن عرض "توتا توتا"، ومحمد بكري، عن عرض "ضمة"، وفاز بها محمد بكري.

9- أفضل مخرج، و قدرها (1000 جنيه مصري)، رشح لها: رفعت عبدالعليم، عن عرض "صيد الفئران"، ومحمد فرج الخشاب، عن عرض "ديستوبيا VR"، و فاز بها رفعت عبدالعليم.

10- ثاني أفضل عرض، وقدرها (2000 جنيه مصري): مناصفة بين عرضي " ديستوبيا VR" و "رجوع".

11- أفضل عرض، و قدرها (3000 جنيه مصري)، و فاز بها: عرض "صيد الفئران".



- و تقرر مشاركة عروض (صيد الفئران وديستوبيا VR ورجوع) بالنسخة الثانية من المسابقة العربية.