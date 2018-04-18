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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:23 ص

ننشر أسماء العروض الفائزة فى مهرجان الحرية المسرحى

ننشر أسماء العروض
نضال ممدوح
dostor.org/2133076

شهد حفل ختام الدورة المحلية الخامسة لمهرجان الحرية المسرحي٬ الذي أقيم مساء اليوم٬ بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية٬ إعلان نتيجة العروض الفائزة هذا العام، وجاءت كالتالي :

أولاً: منح شهادات التميز الآتية:
1- التميز في الإخراج: طارق نادر، مخرج عرض "قوي كحيوان حر كإله".
2- التميز في الغناء: سهيلة محمد، عن عرض "توتا..توتا".
3- التميز في الدراماتورج: إبراهيم حسن، عن عرض "فانتازيا الموت".
4- التميز في الملابس: شريف عباس، عن عرض "توتا توتا".
5- التميز في تدريب الممثلين: عصام بدوي، عن عرض "ضمه".
6- التميز في الآداء الجماعي: لعرضي "قوي كحيوان، حر كإله + توتا توتا".

ثانيا : الجوائز
1- جائزة لجنة التحكيم الخاصة و قدرها (1000 جنيه مصري)، للمؤلف محمد عبدالقوي عن عرض "رجوع".
2- أفضل أزياء: نبيلة أحمد، عن عرض "ضمة".
3- أفضل إضاءة رُشح لها: أحمد علي، عن عرض" قوي كحيوان حر كإله"، ومحمد المأموني، عن عرض "صيد الفئران"، و فاز بها أحمد علي.
4- الديكور: دنيا عزيز، عن عرض "صيد الفئران".
5- الموسيقى: وقدرها (1000 جنيه مصري): رشح لها: طارق نادر عن الإعداد الموسيقي لعرض "قوي كحيوان حر كإله"، ومروة عامر عن الإعداد الموسيقي لعرض "صيد الفئران"، ومحمد شحاتة عن التأليف الموسيقي لعرض "توتا..توتا"، و فاز بها محمد شحاتة.
6- أفضل تصميم دراما حركية، وقدرها (1000 جنيه مصري): فاز بها محمد فرج الخشاب، عن عرض "ديستوبيا VR".
7- أفضل ممثلة، وقدرها(1000 جنيه مصري)، رشح لها: سارة إبراهيم، عن عرض "ضمة"، وياسمين سعيد، عن عرض "وحدي"، ورضوى حسن، عن عرض "صيد الفئران"، وجيداء، عن عرض "توتا توتا"، وفازت بها سارة إبراهيم.
8- أفضل ممثل، وقدرها (1000 جنيه مصري)، رشح لها: أحمد سيد وشريف غانم، عن عرض "رجوع"، وعبدالرحمن عيد، عن عرض "توتا توتا"، ومحمد بكري، عن عرض "ضمة"، وفاز بها محمد بكري.
9- أفضل مخرج، و قدرها (1000 جنيه مصري)، رشح لها: رفعت عبدالعليم، عن عرض "صيد الفئران"، ومحمد فرج الخشاب، عن عرض "ديستوبيا VR"، و فاز بها رفعت عبدالعليم.
10- ثاني أفضل عرض، وقدرها (2000 جنيه مصري): مناصفة بين عرضي " ديستوبيا VR" و "رجوع".
11- أفضل عرض، و قدرها (3000 جنيه مصري)، و فاز بها: عرض "صيد الفئران".

- و تقرر مشاركة عروض (صيد الفئران وديستوبيا VR ورجوع) بالنسخة الثانية من المسابقة العربية.

ننشر أسماء العروض الفائزة فى مهرجان الحرية المسرحى
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