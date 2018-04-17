البيت الأبيض يبحث عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان

أعلن البيت الأبيض، اليوم، رغبة الولايات المتحدة في رؤية اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان في مرحلة ما رغم وجود خلافات بين البلدين حول التجارة.



وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو للصحافيين قبل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينز آبي: "لدينا بعض الخلافات تتعلق ببعض القضايا التجارية، يحدونا الأمل في أن نذلل تلك الخلافات".



وأضاف: «الولايات المتحدة تُريد على الأرجح أن ترى اتفاقًا للتجارة الحرة ينبثق في مرحلة ما مع اليابان».



وأشار مسؤول البيت الابيض إلى أن ترامب وآبي سيناقشان منح اليابان إعفاءً من الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.