مصر تشارك في دورة 2018 لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

تشارك مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2018، خلال الفترة من 17 أبريل إلى 27 أبريل، بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات، بجنيف في سويسرا، والذي سبقه اجتماع فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية EG-ITR، وفريق العمل التابع للمجلس المعني بالخطتين الاستراتيجية والمالية CWG-SFP.



يحكم الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس الإداري. ومؤتمر المندوبين المفوضين هو الهيئة العليا للاتحاد. فالمؤتمر هو الهيئة التي تقوم باتخاذ القرارات التي تحدد توجه الاتحاد وأنشطته.



ويقوم المجلس من الناحية الأخرى بدور الهيئة الحاكمة للاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين. ويتمثل هذا الدور في النظر في قضايا سياسات الاتصالات على اتساعها للتأكد من أن أنشطة الاتحاد وسياساته واستراتيجياته تستجيب بشكل كامل لبيئة الاتصالات الحالية الدينامية وسريعة التغير.



ويعد المجلس كذلك تقريرًا عن السياسات والتخطيط الاستراتيجي للاتحاد وهو المسؤول عن ضمان تسيير الأعمال اليومية للاتحاد بسلاسة وتنسيق برامج العمل والموافقة على الميزانيات والتحكم في الأمور المالية والنفقات.



كما يتخذ المجلس جميع الخطوات لتسهيل تنفيذ أحكام دستور الاتحاد واتفاقية الاتحاد واللوائح الإدارية (لوائح الاتصالات الدولية ولوائح الراديو) وقرارات مؤتمرات المندوبين المفوضين؛ وقرارات مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته الأخرى، حسب الاقتضاء.



وستتولى مصر نيابة مجلس الاتحاد عن المجموعة الإفريقية خلال أعمال المجلس، تلبية لدعوة الاتحاد الإفريقي. وخلال الاجتماع، سوف يتم عرض التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية، والذي سوف يعرض كذلك على مؤتمر المندوبين المفوضين والذي من المقرر عقده في دبي، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2018.

