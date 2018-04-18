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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 01:40 ص

«الزينى»: نتابع مع وزير قطاع الأعمال ملف المصانع المتعثرة

النائب محمد الزيني،
النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب
عائشة حسن
dostor.org/2133050

قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة ملف خسائر شركات قطاع الأعمال والمصانع المتعثرة سيتم حلها من خلال إعادة هيكلة الإدارات وبحث العوائق التي تحول أمامها، ومن ثم إيجاد سبب للتعثر، وهو الذي ينحصر ما بين مالي وإداري.


وأكد "الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن لجنة الصناعة حريصة على التواصل مع وزير قطاع الأعمال؛ لحل أزمات المصانع المتعثرة، وحصر أعدادها والدعم الذي تحتاجه لدفع عجلة الإنتاج بها.

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